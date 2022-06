Kies de perfecte gevel voor jou huis

De gevel van een huis is heel sfeerbepalend. Het is vaak het eerste dat je van een woning ziet. Als materiaal voor de gevel van een woning zijn er veel mogelijkheden. In Nederland is de baksteen veruit het populairst. Niet zo gek want bakstenen zijn stevig en vereisen niet veel onderhoud. Maar ook hout wordt steeds vaker toegepast. In combinatie met tegels of beton.

In dit Ideabook laten we 10 mooie voorbeelden van gevels zien. Misschien brengt het je het op een idee voor jou huis.