Een huis voor de toekomst- ecologisch leven!

Het is niet alleen een bijzonder huis vanwege de thermische eigenschappen, maar ook vanwege de bouwwijze die er aan ten grondslag ligt. We hebben het hier namelijk over een prefab huis. Zo'n huis bestaat uit delen die al in een fabriek gemaakt zijn en later op locatie als een puzzel in elkaar gezet kunnen worden. Zo bespaar je bouwtijd en is de belasting van het milieu te verwaarlozen. We zien hier dat comfort, woonruimte en sfeer, hand in hand gaan in dit pand. Wat ziet deze kamer er bijzonder relaxt uit!