10 droomkasten voor al je kleding

Deze slaapkamer lijkt te zweven in de wolken. De ruimte is vrijwel helemaal wit op het beddengoed na. Het effect hiervan is verrassend. De ruimte is licht, helder en verfrissend. Ook de kleding kast verstoord dit beeld niet. Als de schuifdeuren dicht zijn valt de kast namelijk in zijn geheel weg in de ruimte. De kast beslaat een volledige wand en heeft handige planken, lades en hangers. De ideale kast om je kleding zo goed mogelijk op te bergen!

Wil je ook zo'n mooie inbouwkast? Vraag aan een van onze interieurontwerpers wat de mogelijkheden in jou slaapkamer zijn.