Met deze materialen hou je de keuken betaalbaar

Natuurlijk, als we het voor het kiezen hebben, zullen we allemaal gaan voor massief hout als aanrechtblad of de keukenkastjes. Maar met een budget dat beperkt is, moet je soms een beetje creatief zijn. In dat geval kun je kiezen voor andere houtsoorten, die in de meeste gevallen veel van de gewenste eigenschappen hebben, maar een stuk betaalbaarder zijn. Een daarvan is MDF. Deze samengestelde houtsoort is sterk en duurzaam. Je moet hem alleen wel heel goed behandelen, zodat die tegen water en vuil kan.