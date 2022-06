Tweede leven voor een boerderij

Deze foto toont de oude boerderij met de bijbehorende schuur voor de start van de renovatiewerken. Het is een typische boerderij van de streek, met bakstenen gevel , kleine ramen en een rood zadeldak met schilddak. Het complex bestaat uit twee gebouwen. Rechts zien we het hoofdgebouw waar ook een wonign in was gevestigd en de schuur die in de loop der jaren verschillende functies heeft gehad. Duidelijk te zien is, dat het complex zijn beste tijd heeft gehad.