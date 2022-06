Coole klokken

Met deze klok in de vorm van een tekstballon uit een stripverhaal houden we altijd de tijd in het oog en kunnen daarbij ook nog genieten van coole wanddecor aan de muur. Trouwens, rechts van het cijferblad is nog ruimte over voor onze eigen gedachten en aantekeningen in de vorm van post-its die we daar simpelweg op kunnen kleven en zo in één blik zowel aan de tijd als aan onze boodschappen herinnerd kunnen worden.