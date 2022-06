Upcycle your bicycle: van fiets tot eigenzinnige lamp

Bijzonder spectaculair is wel dit laatste model dat wij vandaag aan jullie willen laten zien. Dit, met een prijs bekroonde model, is 2,10 meter lang en weegt ongeveer 75 kg. De naam Edelweiss kreeg dit kunststuk dankzij de meer dan 300 fietskettingen die, sneeuwwit gelakt, deze lamp haar bijzondere uitstraling geven. Het geheel is een elegante en opvallende lamp, dat dankzij de oorsprong van de materialen een poëtische tegenstelling vormt tussen luxe en de doodgewone afgedankte materialen waaruit het opgebouwd is.

Ondanks de bescheiden en heel gewone oorsprong van de materialen waaruit deze lampen zijn opgebouwd, heeft Zabielny prachtige, bijzondere en zelfs glamoureuze kunstwerken gemaakt, die in de vorm van verlichting zelfs ook functionaliteit en licht in huis brengen. Zo laat hij zien wat er al niet mogelijk is in de wereld van upcycling, en wij dagen je dan ook uit net als Zabielny je oude fiets te zien als een potentieel kunstwerk in plaats van als oud schroot!

