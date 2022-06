Klein maar fijn: 5 kleinere fabuleuze huizen op een rij

Zo eenvoudig dat het bijna verbazingwekkend is! Dit huis kenmerkt zich door een ontwerp in de vorm van een rechthoekig prisma waarbij we aan de binnenzijde geen gewone hoeken vinden en de ruimtes gescheiden zijn door middel scheidingswanden. De voorkant lijkt wat afgesloten maar aan de achterzijde vinden we een prachtige grote raampartij over de gehele breedte.

Dit huis, gelegen in Pontevedra, Spanje, werd ontworpen door studio Nan Architects. Het doel was om een modern en low-cost huis te creëren bestemd voor een persoon. Een klein huis van slechts 50 vierkante meter, dat erin is geslaagd om aan alle eisen van een modern ontworpen huis te voldoen.