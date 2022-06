Mooie make-over van een keuken!

In Argentinië weten ze hoe je een keuken een goede beurt moet geven. Vandaag laten we je dat haarfijn zien. Soms is je keuken nog wel praktisch, maar niet langer in tune met de heersende woontrends. Om de zoveel jaar is het leuk om je keuken een nieuwe look te geven: een make-over! Hieronder laten we je zien hoe je dat kunt doen! In dit geval werd een oude landelijke stijl door een nieuwe landelijke stijl vervangen. De bewoners houden van deze stijl, maar wat minder van hun oude interieur. Via dit ideabook gaan we je inspireren om ook een nieuwe keuken te realiseren! Check it out!