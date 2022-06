Een stel bouwde een huis van 50 m²: met veel liefde en een klein budget!

In vele moderne woningen zien we de invloed van de minimalistische sfeer. Het huis dat we vandaag voor je in de aanbieding hebben laat deze stijl heel duidelijk zien. Het is een pand met een beperkt aantal vierkante meters woonruimte, maar door het slimme design (dat de wijze architecten uit het oosten wel toevertrouwd is) hebben de bewoners toch de beschikking over voldoende leefruimte. Als we het in de kwantiteit niet kunnen vinden, dan maar in de kwaliteit; moeten ze gedacht hebben; wat toch zeker inspirerend is! Vandaag nemen we je mee naar Korea, waar de architecten een prachtige woning in een woonwijk neergezet hebben. Kijk met ons mee naar de schitterende ideeën en voel de inspiratie!