5 griezelige badkamers die heel mooi werden!

In deze oude badkamer (links) kunnen we niet vaststellen of de tegels in het verleden allemaal rood geweest zijn of dat er voor het bad een lichtere kleur (zalm) gekozen is. Hoe het ook zij, dit ziet er niet meer uit! We lijken hier zo de jaren vijftig binnen te wandelen, op zich een grappige gewaarwording, maar als we het over comfort en stijl hebben vervliegt dit optimistische gevoel snel. We zijn hier ten slotte niet bezig met archeologie, maar des te meer met interieurdesign. Met de beste wil van de wereld kunnen we de badkamer links niet langer verdragen. De ruimte rechts daarentegen geeft ons weer de rust en het comfort waarna we opzoek zijn. Het lijkt wel een totaal andere wereld: het design is modern, monochroom, minimalistische en straalt een tijdloos charme uit. Precies wat we zoeken in een badkamer. We hoeven ons niet druk te maken dat dit vertrek snel uit de mode zal raken. Een prachtige metamorfose!