Een kleine woning met grootse ideeën!

In deze ruimte is er veel aandacht geweest voor de lichtval. Meer daglicht betekent immers meer optische woonruimte. Je woonsfeer wordt direct een fijner! We zien hier een eet- en woonkamer waarin de bewoners van hun vrije tijd genieten. Het is een plek waar een mix tussen modern en retro een grote rol speelt. We zien een prachtige bank die rechts de sfeer in de woonkamer voor een groot deel bepaalt. Ook de verlichting heeft een prominente rol in dit vertrek, de hanglampen boven de prachtige eettafel zorgen voor een eclectische feel in deze ruimte. De natuurlijke touch, ook erg belangrijk, wordt verzorgd door vele planten in de kamer. Zo voel je je helemaal top en is de luchtkwaliteit uitstekend in je living! Meer ideeën vind je hier.