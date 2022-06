Een droomhuis met een zuivere look

De luxe woonkamer met mediterraanse kleuren: groen en oranje pas helemaal bij de sfeer van de omgeving, het is echt een kleur die je hier vaak tegenkomt. Let eens op de verlichting, is het geen plaatje? In deze open ruimte geniet je een ongekende woonbeleving. Juist door het ontbreken van het plafond is de sfeer hier transparant en ruimtelijk. Vanaf de eerste verdieping kijk je zo de kamer in. Erg fijn als je wat aan elkaar wilt vragen, want dan hoef je niet helemaal naar beneden te lopen. Aan de muur hangen kunstwerken en deze steken er door hun kleur mooi bij af. We vinden de deuren door hun natuurlijke kleur mooi passen bij deze wand. Meer mooie ideeën vind je hier.