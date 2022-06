Opbergideeën voor de slaapkamer

Aangezien het bed vaak het grootste meubelstuk in de slaapkamer is, neemt deze een groot deel van het vloeroppervlak in beslag. Als ruimte beperkt is in huis wil je natuurlijk zo optimaal mogelijk van ieder stukje vloer gebruik maken. Er zijn vele verschillende manieren om spullen onder het bed op te bergen, een ervan kunnen we hier zien in de vorm van lades onder het bed dat we ook al even hierboven besproken hebben. De vaak ongebruikte ruimte onder het bedframe wordt zo maximaal benut en dit model, dat gekozen heeft voor 2 grote lades aan iedere kant van het frame, biedt vooral ruimte voor grote voorwerpen zoals winterdekbedden die elders maar slecht passen. Daarbij hoeft er niet aan stijl ingeleverd worden want we zien hier hoe het prachtige houtwerk een natuurlijke en warme sfeer aan de ruimte meegeeft, samen met de bijpassende houten inbouwkasten langs de wand. Zo is de overige ruimte open en leeg gehouden zodat in alle rust van een bijna bosachtige sfeer genoten kan worden.

Met deze 8 voorbeelden hebben we willen laten zien dat opbergruimte in de slaapkamer niet alleen een oplosbaar probleem is, dankzij vele inventieve designs, maar ook een mogelijkheid om stijl en sfeer in een ruimte te brengen. Van warme, landelijke elementen tot minimalistische, ruimte creërende designs: veel is mogelijk voor iedere stijl.

