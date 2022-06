13 geweldige ideeën en inspiratie voor je tuin

Bomen zijn onmisbaar in de tuin. Eigenlijk zou iedere tuin zou een boom moeten hebben. Een boom geeft hoogte in de tuin, biedt vogels beschutting en vormt een mooi sierelement in je tuin. Denk maar aan de mooie herfstkleuren van sommige bomen of de bloei in het voorjaar. Ook is het onder een boom heerlijk toeven tijden tijdens warme zomerdagen. In de omgeving van bomen is de temperatuur zelfs tussen de 0.5°C en 1°C koeler en in de schaduw van een boom neemt de stralingstemperatuur tot wel 50 procent af.

