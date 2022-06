Slimme ideeën voor kleine woonkamers

Ook als het gaat om de salontafel of bijzettafel is het aan te bevelen in een kleine ruimte voor een klein model te kiezen. Deze tafel hier staat bovenaan onze hitlist voor plaatsbesparende, coole meubels, want deze neemt niet alleen weinig plaats in maar biedt daarbij genoeg ruimte voor een koffiemok, wijnglas of schaaltje knabbels. En dat terwijl tijdschriften en boeken, onze tablet of andere spullen in de verschillende niveaus van dit tafeltje kwijt kunnen. Dit is niet alleen een bijzonder praktisch meubelstuk, maar ziet er daarbij ook nog fantastisch uit!