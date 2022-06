Tien opmerkbare houten kastdeuren

Bijzonder om te zien hoe deze houten kastdeuren van oud eikenhout heel mooi afstemmen met de zwart gekleurde keukenblad, oven en overige zwarte materialen/apparaten in dezelfde ruimte (inclusief de blauw-grijsachtige achtergrond). De diepe groeven in het hout geven een ruwe, of beter gezegd, een robuuste uitstraling. Wat juist goed is in deze opstelling in het keukengedeelte. Het brengt en creëert ook tegelijkertijd, toch iets meer persoonlijkheid en laat de ruimte niet standaard of te netjes eruit zien. In een keuken mag er best wel geleefd worden en hoeft het er niet altijd te strak of modern uit te zien.

Een prachtig en inspirerend ontwerp van RestyleXL - gespecialiseerde ondernemers.