Pendantlampen: hanglampen met een verhaal

De twee laatste hanglampen die we in ons Ideabook tegenkomen hangen beide boven een eetkamertafel. Deze eennalaatste versie is er een waarbij de pendant lampen nog het minste de aandacht trekken. De ronde vormen zagen we al eerder in de hal terugkomen, en ook het feit dat de lampen herhaald worden is niet nieuw. Wat in deze eetkamer dan wel nieuw is? De plaatsing van de pendant lampen ten opzichte van de tafel vinden wij inspirerend. Door de hanglampen niet in het midden van de tafel te plaatsen maar te spelen met een asymmetrische insteek, wordt de ruimte speelser. In de verdere inrichting zien we deze speelse insteek terug in de verschillende stoelen rondom de eetkamertafel. Een fijn geheel.