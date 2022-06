Huis met een etage om van te dromen

De charme van een vakwerkhuis is onvergelijkbaar en inspireert vele generaties. Toeristen van over de hele wereld reizen naar Duitsland om de typisch Duitse architectuur te zien. Het lijkt op reizen in de tijd, maar achter de traditionele gevel gaat een modern huis schuil, dat op een stijlvolle wijze is vorzien van alle comfort.

Dit traditionale vawerkhuis in Kronberg in het Duitse Taunus werd in 2009 door Hans-Jürgen Lison zorgvuldig gerenoveerd. Het gebouw ademt op alle mogelijk wijzen de sfeer van weleer, maar is tegelijk een schollvoorbeeld van vakkundige aanpassing aan de moderne tijd. De totale oppervlakte bedragt ruimt 300 vierkante meter.