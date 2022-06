Vijf foto's die een ander licht werpen op het gebruik van hout

Op deze foto zien we het huis in zijn geheel. De zandkleurige gevel is n overeenstemming gebracht met de vele ramen en wikkelt het huis in een ingetogen, maar moderne kledij. Het is uitgevoerd met veel aandacht voor detail en vakmanschap en wordt geleverd met een smaakvolle inrichting. Daarnaast is het voorzien van alle moderne gemakken en een scala aan stijlvolle accessoires. Dit huis heeft alles wat een gezin zou willen voor de gasten: een terras met barbecue en een eethoek, een spa en een sauna met praktische buitendouche nodigen bewoners en bezoekers om te ontspannen en te genieten.