Chesterfield: telkens nieuwe woonkamer inspiratie!

De chesterfieldstijl is wereldberoemd. De stijl verspreidde zich eind negentiendeeeuw snel over het Britse rijk, dat in 1921 een immense 31 miljoen km² besloeg. Omdat de stijl niet gepatenteerd was, kon deze overal ter wereld gedupliceerd worden. Chesterfield is een mondiaal product en laat zich goed combineren met allerlei exotische meubels en accessoires. Let op het Perzische tapijt: wat een prachtige kleuren en wat past dit tapijt goed bij de hedendaagse gordijnen! De sofa baad in het daglicht, zo kun je in deze kamer uitstekend lezen of foto’s bekijken.

Eigenlijk is iedereen zijn eigen interieurontwerper. Jij herkent toch ook dat opborrelende gevoel van creativiteit, die geniale inval, die puzzelstukjes die in elkaar vallen. Juist! Daar gaat het om. Het is gewoon fun. Elk nieuw interieurdesign is een ontdekkingstocht die uiteindelijk uitmondt in een verhalende, kleurrijke living space. Zet gerust die souvenirs uit Kenia of Amerika naast het oude muziekinstrument dat je op de kop hebt getikt. Speel met het ontwerp van je interieur. De kamer is jouw canvas. Dat instrument hoeft echt de hoge C niet meer te halen, als het er maar bijzonder uitziet. Who cares? Perfecte imperfectie mag gewoon!