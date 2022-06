Wanneer authentiek en strak samenkomen…

Veel woonruimte en veel privacy, het zijn twee zaken die de moderne huizenjager bezighouden. In dit artikel gaan we je en mooie woning voorschotelen die deze zaken samenvat. We nemen je mee naar een intrigerende vrijstaande woning waarin authentieke elementen samen met moderne strakke delen een harmonieus geheel vormen dat direct overtuigt. De villa bevindt zich in een buitengebied van Borne en biedt de bewoners veel wooncomfort. Deze patiowoning heeft een moderne uitstraling en verenigt een traditionele rieten kap met moderne architectuur. Ook het metselwerk springt in het oog. Om dit alles zelf te kunnen zien nemen we je graag mee naar deze schitterende villa die door Building Design Architectuur gerealiseerd is. Deze experts zijn thuis in uiteenlopende stijlen, zoals klassiek en modern, en realiseren projecten waarbij ze een grote kennis en kunde tentoonspreiden. Via een heldere dialoog komen ze samen met de opdrachtgever tot een ideale uitwerking van de woonwensen in een realistisch plan waarbij het beschikbare budget nauw betrokken wordt. Vandaag gaan we wandelen door de strakke rietgedekte villa te Borne. Kijk je ogen uit en vang de nodige inspiratie!