Van kil laboratorium naar kleurrijk woonhuis

Als kind waren we geïntrigeerd door de plotselinge veranderingen die optraden als de leraar het ene stofje met het andere vermengde. Scheikunde is zowel theoretisch als praktisch interessant. Vandaag nemen we je mee naar een woonhuis dat nauw verbonden is met de kunst van de wetenschap, want vroeger was het een laboratorium. De woning laat zien dat elk gebouw een nieuw leven kan krijgen als je maar een goed concept en bouwplan voor handen hebt. Architectenbureau Vroom had duidelijk de juiste aanpak voor ogen en wist van het oude laboratorium een woning te maken die comfortabel bewoonbaar is volgens de moderne wooncriteria. Het voormalige laboratorium is gelegen aan het Nationaal Park Zuid- Kennemerland en is een rijksmonumentaal pand dat tegen het einde van de negentiende eeuw werd gebouwd. In de periode daarna werd het al tweemaal uitgebreid en uiteindelijk verbouwd tot woonhuis. Bij de uitbreidingen stond het als een paal boven water dat de authentieke structuur bewaard moest blijven, de nieuwe architectuur is zoveel mogelijk in de stijl van de oude gerealiseerd. Ook zijn er een aantal renovaties geweest waarbij de historische architectuur hersteld is. Hoe dit alles in elkaar zit laten we hieronder aan je zien. Wandel met ons mee door het huis en laat je inspireren!