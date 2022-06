Een moderne woning met bijzondere vormen

In de Golf Club Campestre van San Luis Potosi in Mexico vinden we deze moderne woning met een warme uitstraling. De verschillende materialen geven een levendig, lichte en kleurrijke uitstraling. De hoge ruimtes creëren een gevoel vrijheid.

Het middelpunt van het project word gekenmerkt door een muur die het interieur met het exterieur verbindt en de continuïteit versterkt in kleurgebruik.

De verantwoordelijke architecten voor dit project zijn de Volta Group in San Luis Potosi. In het huis spelen licht, kleur en jaloezieën de hoofdrol, laten we gaan kijken!