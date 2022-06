Mega-villa doet de stoutste dromen verbleken

We nemen je mee naar een villa als geen andere. Met recht mogen we spreken over een mega-villa die onze stoutste dromen doet verbleken. Het project is zo fantastisch opgezet door Bart van Wijk Interieurarchitectuur dat we met open mond rondkijken. Dit bureau heeft deze vrijstaande woning in de bossen van Brabant met veel smaak en inzicht gerealiseerd waardoor dit architectonisch juweel tot stand kon komen. We hebben echt niets te veel gezegd wanneer we stellen dat dit één van de mooiste huizen van Nederland is. Graag nemen we je mee voor een wandeling door de mega-villa en over het immense stuk land dat daar omheen ligt. Bart van Wijk Interieurarchitectuur staat bekend om zijn totaalontwerpen en adviserende rol bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het is een bureau met veel ervaring en een opvallend goede smaak, dat laatste kun je nu zelf gaan zien. Kijk met ons mee naar de mega-villa die verscholen ligt tussen de bomen.