Keuken ideeën met metaal

Functioneel gebruik van metaal vinden we overal wel in de keuken: in de basisconstructie, pootjes, scharnieren, handgrepen, armaturen etc. Veel van deze objecten echter worden weggeborgen achter hout, kunststof of verf om de 'lelijke' constructie te verbergen. Maar wij willen hier laten zien hoe metaal in de keuken ook een indrukwekkend stijlelement kan zijn! Door gebruik te maken van de vele verschillende eigenschappen van staal, aluminium en andere metaalsoorten hebben keukenontwerpers een grote variatie aan creatieve en stijlvolle ideeën voor keukendesigns ontwikkeld die wij hier voor je op een rij hebben gezet: