Designwoning gaat back to the roots

We zijn zo langzamerhand de connectie met de natuur aan het verliezen. Onze leefwijze lijkt in niets meer op manier hoe onze voorouders leefden, want deze waren nog direct afhankelijk van de natuur. Eigenlijk zijn wij dat ook, alleen wij zien het niet meer omdat we niet zelf op pad hoeven om ons stukje vlees of vis te vangen. Ons natuurlijke habitat is de betonnen jungle van de stad geworden. Maar er is een ommekeer gaande in de cultuur: de laatste tijd is er veel aandacht voor duurzame producten en biologisch voedsel gekomen, waardoor we langzaam teruggaan naar het idee van een lokale markt waar eerlijke producten verhandeld worden. Designwoningen haken ook in op dit idee van 'back to the roots', zoals de kleine woning die we vandaag aan je laten zien. Deze is gelegen nabij het bos te Oosterbeek. Door zijn relatief kleine woonoppervlakte liet de woning qua moderne wooncriteria te wensen over. Er was bij de eigenaar behoefte aan meer woonruimte en daarom werd Frank Loor Architect in de arm genomen om deze ideeën uit te werken in een gedegen ontwerp. We nemen je mee voor een wandeling door het huis zodat je de resultaten met eigen ogen kunt zien. Kom snel met ons mee!