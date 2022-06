Monumentale boerderij: juweeltje in Kinkenberg

Voor de liefhebbers van boerderijen kunnen met deze authentieke gevel hun hart ophalen. Het gevoel dat we zojuist in de hal nog hadden, dat van een moderne woning met strakke, eigentijdse materialen, is nu vervangen door een nostalgisch verlangen naar het verleden. Naar een vervlogen tijd die gelukkig in de historische gevel bewaard is gebleven, dankzij de interventie van Frank Loor. Het grind pad leidt ons langs de woning; de groene luiken en de baksteen roepen herinneringen aan de oude wereld op; we voelen ons helemaal thuis in de sfeer van rust en orde. Let even op de mooie hegjes voor de gevel, deze zorgen voor een mooie symmetrie. Een prachtig huis is het eindresultaat.

Dit was de rondleiding door de moderne woning met authentieke gevel. Veel plezier met de inrichting van je interieur.

