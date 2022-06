Gezellig woonhuis dat geruisloos opgaat in zijn omgeving

Binnen zien we een mooie verdeling tussen de verschillende materialen: zo zien we rechts de houten wand, die een zekere natuurlijke twist geeft aan de ruimte en daarbij een grijze tegelvloer die de basis vormt voor zowel de kleurrijke als de ingetogen elementen van het interieur. Met deze doorkijk krijgen we een goed beeld van de enorme woonruimte die er in het huis voorhanden is. Het is een grote ruimte die natuurlijk warm gestookt moet worden, gelukkig hebben we het hier over woning die zeer duurzaam is op dit vlak. De woning is wat je noemt een echt thuis voor een gezin, zeker vanwege de ruimte die je hier vindt. Het is een huis dat heel lang mooi blijft, denk daarbij aan de materialen die buiten gebruikt zijn. Na verloop van tijd krijgen bijvoorbeeld de houten geveldelen een natuurlijk patina, het hout wordt dan grijzer van kleur. Daarmee sluit het dan nog sterker aan bij het kleurenpalet van het interieur, de tegelvloer is daarvan een goed voorbeeld.

Tot zover de rondleiding door de woning te Pantekoek, gerealiseerd door Groeneweg Van der Meijden Architecten. Veel plezier met het ontwerpen van je nieuwe interieur.

