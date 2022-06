Woning met moderne uitbouw

In het interieur is een open interieurconcept gehanteerd waardoor je in het huis een grote bewegingsvrijheid gewaarwordt. Let op het daglicht dat door de grote ramen het interieur binnenstroomt. Het keukeneiland lijkt een rots in een branding van licht. Ook binnen is het hedendaagse kleurenpalet aangehouden waardoor er een mooie eenheid tussen binnen en buiten te ontdekken valt. Een mooi detail is de speelse vormgeving van de wanden in de woning, geheel anders dan de ´rechttoe, rechtaan wanden´ die we dikwijls in de standaard woningen aantreffen. Dit huis is duidelijk als uniek geheel ontsproten aan de creatieve geest van een toparchitect.