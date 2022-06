Moderne woning in een mergelgrot

We nemen je mee naar Kanne, een plaats in het zuidoosten van Belgisch-Limburg. Generaties van intensieve mijnbouw hebben een gigantisch mergelgrottenstelsel opgeleverd dat, hoewel kleiner dan het aanvankelijk was, nog steeds de fantasie van de duizenden bezoekers die het bezoeken prikkelt. De woning die we je laten zien is beslist geen dertien in een dozijn, we mogen wel stellen dat deze uniek is in zijn soort. 3D Architecten werd door de huidige eigenaars in de arm genomen om een oude grotwoning gereed te maken voor moderne bewoning, beslist geen makkelijke klus, maar deze expert heeft de kennis en kunde om van een grot lifestyle architectuur te maken. Hoe dat in elkaar zit zie je hieronder, dus kijk snel met ons mee naar de voorbeelden!