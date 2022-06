Sfeervolle, luxueuze aanbouw met duurzame kenmerken

We laten je vandaag kennis maken met het werk van 3D visie architecten, een bureau dat gespecialiseerd is in de zogenaamde lifestyle architectuur. Een concept waar het bureau zelf opgekomen is. Wat houdt dat in? Bij lifestyle architectuur staan de woonwensen van de opdrachtgever ten alle tijden centraal. Kortom, de architectuur, dat wil zeggen de woning, is exact toegesneden op de woonsituatie van de klant: op zijn of haar leefstijl. Het bedrijf hecht eraan om hun klanten een helder beeld van de bouwplannen en de uiteindelijke resultaten te geven. Hoe dat laatste mogelijk is? Door de opdrachtgever te bedieden met 3D visualisaties die het eindontwerp al kunnen simuleren. Zo kun je dus al door je huis lopen nog voordat er één steen gelegd is! Vandaag laten we je een mooi voorbeeld uit hun oeuvre zien, namelijk een gloednieuwe aanbouw bij een woning te Sittard. Naast een op de leefstijl toegesneden functionaliteit is in het gebouw ook het belangrijke concept van duurzaamheid vormgegeven. 3D visie architecten heeft diverse truc's in haar repertoire, zoals de techniek van de warmtepomp of zonnepanelen. Ook op het gebied van passiefbouwen en het concept van cradle to cradle, dat wil zeggen de aarde beter doorgeven aan de volgende generatie, zijn ze experts. Ben je al nieuwsgierig geworden naar de woning? Kom dan maar even mee voor een wandeling door de woning.