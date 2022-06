Tien Tapijten voor Uw Hal

Wanneer we binnen komen in een huis worden we onderworpen aan een eerste indruk. Daar ontkomt men niet aan. Het eerste gevoel dat ons bekruipt in een huis bepaalt tot in hoeverre we ons vervolgens op ons gemak gaan voelen, en wanneer het over ons eigen huis gaat willen we natuurlijk dat dit zo goed mogelijk is. Hierom kunnen we onze hal aankleden met allerlei vormen van decoratie; alles wat een weergave geeft van het karakter van de woning kan hierbij betrokken worden.

Toch zegt er weinig zo erg 'welkom' als een warm tapijt onder je voeten. Hal tapijt is iets van alle tijden en juist daarom zijn er vele verschillende vormen van. Hal tapijt kan heerlijk wollig zijn of juist statig en strek. Vol van kleur om juist eenzelvig, het kan alle kanten op. Wat vast staat is dat uw hal tapijt de sfeer kan bepalen, en die wilt u natuurlijk zo goed mogelijk laten zijn.