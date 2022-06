Inventief meubileren: 4 ideeën waar Da Vinci trots op zou zijn…

Schilder, wetenschapper, kunstenaar, essayist, dichter, ontwerper, anatoom, muzikant… en dan nog vond de grote uitvinder, Leonardo da Vinci, de tijd om zich met architectuur bezig te houden. En afgezien van de bruggen, oorlogsmachines en briljante vliegmobielen wijdde hij zich ook aan het ontwerp van andere uitvindingen die vandaag de dag vanzelfsprekend lijken maar ongelooflijke gevolgen hebben gehad op het leven van alledag. Neem nu bijvoorbeeld de schaar: een stuk gereedschap dat wij dagelijks meerdere keren gebruiken en dat door Leonardo da Vinci is uitgevonden. Ook de moderne helikopter, parachute en zelfs tanks zijn gebaseerd op uitvindingen van Da Vinci. We kunnen nog heel lang doorgaan met het opnoemen van de uitvindingen van iemand die beschouwd wordt als een van de grootste genieën in de geschiedenis van de mensheid, maar vandaag willen we een aantal producten laten zien die in onze tijd uitgevonden zijn en wat betreft inventiviteit en originaliteit zich met de Italiaanse grootmeester kunnen meten. Wij denken in ieder geval dat producten als deze ons dagelijks leven op indrukwekkende manier zouden kunnen beïnvloeden…