De bloemetjes binnen zetten: bloemmotieven in huis

Er is iets speciaals met bloemen aan de hand waardoor ze een voortdurende inspiratie blijven voor kunst, mode, design en inrichting. Misschien is het de grote variatie aan bloemen, of het rijke kleurenpalet waarin ze zich presenteren. Misschien is het hun bijzondere vorm of de rijke geuren die ze verspreiden en die herinneringen oproepen aan warme zomerdagen. Het feit blijft dat bloemen prachtig mooi zijn, en hun variëteit en diversiteit voor oneindige inspiratie en creativiteit zorgen.

In dit ideabook focussen we op bloemen als thema in design. We laten niet alleen compleet gebloemde interieurs zien, maar ook meubilair en accessoires die gebaseerd zijn op bloemen en bloempatronen. Zo laten we zien dat de variëteit en afwisseling die de bloemenwereld kenmerkt zich ook uit in de originaliteit van de designers.