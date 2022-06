Harmonieus design, door Ron Stappenbelt

In Oldenzaal, vlak bij de grens met Duitsland, bevindt zich de interieurontwerper Ron Stappenbelt die zowel in Nederland als in Duitsland vele interieurs inspireert. Wat deze binnenhuisarchitect vooral bijzonder maakt is zijn interieurfilosofie dat zich richt op het in balans brengen van lichaam en geest. Voor hem zijn vooral de uren die je aan jezelf kunt besteden, weg van alledaagse zaken, het meest waardevol in ons leven en het is dan ook niet meer dan logisch dat onze interieurs hier een elementaire rol in spelen. De omgeving waar wij ons willen ontspannen en tot rust willen komen maakt dit mogelijk of werkt dit tegen, al naar gelang de inrichting ons erbij ondersteunt of juist stoort. Aan de hand van verschillende van zijn interieurdesigns laten we hier zien hoe Ron Stappenbelt deze ideeën op een prachtige manier in de praktijk brengt.