Als we aan “antiek” denken zullen er twee associaties in ons opkomen die om de voorrang strijden: óf we denken direct aan oude, vervallen en achterhaalde zaken óf we associëren het woord met gedegen, sierlijk en kostbaar. Het hangt helemaal van onze ervaringen met objecten van hoge leeftijd af welke van deze twee betekenissen het van de ander wint. Sommigen van ons zullen met groot plezier oude meubels in huis afgedankt en weggedaan hebben vanwege de achterhaalde stijl terwijl anderen vol trots na een bezoekje aan een antiekhandel met een echt antiek meubelstuk thuiskomen dat nog jaren als kostbaarheid tentoongesteld wordt. In al deze gevallen echter staat 'antiek' gelijk aan 'oud': of dit nu positief of negatief bedoeld is kan in het midden blijven. Maar, klopt dit wel?

Wij willen in dit ideabook vandaag laten zien dat 'antiek' ook simpelweg kan refereren naar een stijl die niet perse objecten, producten en meubels betreft die 'oud' zijn. Antiek, zo zullen we zien, kan namelijk ook betekenen: klassiek, sierlijk en elegant, onafhankelijk van de geschiedenis of leeftijd van een interieur. Het kan hierbij gaan om bepaalde materialen, vormen en kleuren die tot een interieur of meubelstuk gecombineerd worden dat compleet nieuw, maar toch duidelijk een antieke stijl en sfeer uitstraalt. Wat zo'n nieuw antiek product uniek maakt is dat de mogelijkheden voor een uniek en hedendaags interieur juist door het nieuwe karakter van deze producten vergroot wordt. We willen laten zien hoe dit werkt door 'modern antiek' te bekijken dat ondanks de schijnbare tegenstrijdigheid van deze twee elementen toch prachtige resultaten oplevert. Kijk maar…