Keukens met een houten thema

De keuken, een plek in huis waar stiekem meer tijd wordt doorgebracht dan menigeen zal erkennen. Het is daarom niet verwonderlijk dat een keuken vaak in een unieke wijze wordt ingericht, soms in eenzelfde stijl als de rest van het huis, maar net zo goed met een eigen karakter. In dit ideabook worden tien foto's besproken van een houten keuken. Zowel landelijk als modern, warm of industrieel, een houten motief biedt genoeg mogelijkheden voor diverse stijlen. De keukens die in dit ideabook worden gepresenteerd lenen zich dan ook uitermate goed om inspiratie op te doen.