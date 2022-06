10 x bakstenen, ruwe stenen als interieurstatement

In dit pand had men ongetwijfeld de keuze tussen twee uitersten: of roeien met de riemen die de authentieke uitstraling van de bakstenen wanden je geven, of alles overstucen en met een schone lei beginnen. Het doet ons goed te zien dat er gekozen is voor het eerste: het uitgaan van een authentieke stenen basis. Waarschijnlijk kijken we hier naar een oude boerderij of een oud klooster waarbij uitgegaan is van de bestaande structuur. Om de bakstenen muren daarbij dan ook volledig weg te werken zou bijna een doodzonde zijn. Wel zien we dat bakstenen betegeling vraagt om een ingreep waarbij veel (natuurlijk) licht aangebracht wordt. In dit pand is het lastig te zien of en hoe goed dat bewerkstelligt is, maar wel valt het gebruik van lichte kleuren in de bank op. Een fijne zet voor een ruimte die anders wel erg door de donkere bakstenen overheerst zou worden.