Hoe maak ik mijn keuken functioneel?

Het lijkt erop dat iedereen dankzij tijdschriften en de groei van blogs over inrichting en design inmiddels weet hoe je een mooie keuken maakt, of hoe een mooie keuken eruit hoort te zien. Maar een keuken is meer dan alleen uiterlijk. Hoe zit het met alle andere zaken die de keuken een keuken maken en dat het een effectieve en efficiënte ruimte maakt voor de gebruiker? Net als een goed geoliede machine werken alle raderen en tandwielen samen om een functioneel product te creëren. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is dit een belangrijke notie dat van toepassing is op een variatie aan woondesign problemen – een ruimte moet functioneren als een complete eenheid, niet als individuele objecten die vechten voor de spotlight.

Voor we met dit ideabook beginnen, laten we even snel kijken naar de fundamentele fouten die veel huiseigenaren maken als het gaat om keukendesign. De belangrijkste problemen zijn een gebrek aan werkruimte, een ongemakkelijke lay-out, niet genoeg opbergruimte, slechte verlichting en ventilatie en tenslotte een slecht functionerend afvalsysteem. Vandaag op homify gaan we deze problemen allemaal langs met het doel je te helpen het ultieme keukendesign te bereiken – een keuken dat zowel verbluffend van design is als hoog functioneel. We gaan in ieder kastje kijken, in iedere lade en ieder mogelijk hoekje en gaatje waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben…