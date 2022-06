De mooiste lambrisering

In deze ruimte is het principe van houten bekleding voor de wand tot in het extreme doorgevoerd. Geen wit hout met gefreesde motieven, maar puur hout dat in planken over de muur is geplaatst. Eigenlijk loopt de vloer gewoon door op de muur en het effect is prachtig. Om het helemaal af te maken is ook de deur niet vrij gehouden. De planken lopen door en wanneer de deur gesloten is, is hij bijna niet te onderscheiden van de rest van de ruimte. Je waant je in een hypermodern chalet in Scandinavisch bosgebied.