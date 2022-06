Symmetrie in de slaapkamer: tien voorbeelden van gespiegelde hoofdeindes

Symmetrie brengt ons brein tot rust. In elk van ons schuilt ergens een kleine dwangneuroot die zich het liefste omringt met orde en regelmaat. Symmetrie is daarom een fijne manier om optisch rust te brengen in een interieur. En waar is het dankbaarder rust creëren dan in de slaapkamer? Het creëren van symmetrie aan het hoofdeinde van het bed is daarmee de makkelijkste keuze. Het headboard is nu eenmaal waar we vaak lampjes en nachtkastjes plaatsen en laten dat nou precies de twee ingrediënten zijn waarmee we het makkelijkste een gespiegelde slaapkamer kunnen inrichten. In dit Ideabook bekijken we tien inspirerende gespiegelde hoofdeindes waarin met oog voor symmetrie een mooi plaatje is neergezet.