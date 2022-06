Bijzondere Houten Planken aan de Muur

Creativiteit staat voorop wanneer men iets eigenzinnig wilt doen met houten muurplanken. Het werk van deze Nederlandse ontwerper springt dan ook direct in het oog. De asymmetrische kruizen brengen een vreemde harmonie aan de muur door de prachtige dynamiek. Let op met het inrichten van deze houten muurplanken, daar ze namelijk gevoelig zijn voor de verstoring van de genoemde dynamiek. Wel zouden ze prachtig staan in een open, lichte ruimte waar wit de voertaal in kleur is. Dergelijke houten muurplanken zien we weinig, en verdienen des te meer een plek in de spotlight.