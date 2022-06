Tien heerlijke ligstoelen om in te loungen

Al eerder in dit Ideabook zagen we een familielid van deze witte ligstoel. In de ruimte op deze foto zien we eenzelfde soort design loungestoel. Deze keer op een bedje van shaggy tapijt en afgestijld met een strakke kast en dito lamp. (Of is het eigenlijk vooral het zwembad op de achtergrond dat ons hier zo aanspreekt?)

Door bij deze ligstoel de donkere kleur van het tapijt af te stemmen met het kussen dat we zien op de rugleuning wordt een mooi geheel neergezet. De donkere kleuren zijn daarbij goed gekozen. De rest van de ruimte is namelijk behoorlijk wit, van de wanden tot de rest van de meubels. Wanneer hier geen donkere kleur gebruikt was, zouden de interieurstukken makkelijk tegen elkaar wegvallen. Zonde natuurlijk, met een ligstoel die zo'n rijke designhistorie kent als deze prachtige loungestoel.