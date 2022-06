Handige opbergers voor de keuken

Hier is een hele mooie oplossing gevonden voor de enorme hoeveelheid losse spullen die we in onze keukens herbergen. Zeker in een woonkeuken kunnen al die potjes en apparaten een rommelige indruk geven. In deze keuken is eigenlijk alles weggewerkt. De keukenkastjes hebben mooie strakke deuren zonder greepjes. Achter de schuifwand is een kleine pantry gecreëerd waar je koffie en thee kunt zetten. Daaronder zitten een aantal grote laden. Ben je niet bezig in de pantry, dan schuif je de deuren dicht en oogt het geheel rustig en fris. Tegenover de keukenkastjes en de pantry is er een enorm werkblad waar je alle ruimte hebt om lekker te koken zonder dat er keukenmachines of een waterkoker in de weg staan.