Bestaat typisch mannelijk design?

Vandaag willen we eens een heel bijzondere interieur mythe onderzoeken en wel dat van de typische, mannelijke woonstijl. We vragen ons af, of binnenhuisarchitecten, als het gaat om de keuze voor decoratie en accessoires, het geslacht van de bewoner in aanmerking nemen. Richt men voor een vrouw automatisch anders in dan voor een man? Of gaat het er simpelweg om de voorkeuren, interesses en het karakter van desbetreffend persoon na te gaan, willekeurig of de persoon mannelijk of vrouwelijk is?

Gehaakte kleedjes, bloemmotieven, kussens – als het om de decoratie en inrichting van een huis gaat zijn er talloze onbestreden objecten die wij met een typisch vrouwelijk woonconcept associëren. Maar wat zijn nu eigenlijk typisch mannelijke meubels en accessoires? Wij zijn bij onze professionals op zoek gegaan naar projecten en producten die best wel eens als stereotype mannelijk design zouden kunnen gelden. Maar ongetwijfeld zijn er ook veel vrouwen die de volgende objecten graag in huis zouden willen. De inrichting van ons huis hangt tenslotte veel meer af van onze voorkeuren en interesses als van ons geslacht… of niet?