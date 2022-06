Bijzettafels om mee te pronken!

Alhoewel we de bijzettafel vaak vergeten of veel later pas neerzetten bij het inrichten als blijkt dat een beetje meer plaats om spullen op te zetten gewenst is, zijn bijzettafels een elementair onderdeel van iedere inrichting. Hoe klein, subtiel of puur praktisch een dergelijk meubel ook is, toch kan het een groots effect op een interieur hebben: zowel op positieve als negatieve manier! Interieurontwerp is altijd een balans tussen stijl en functie, maar dat betekent niet dat functie geen stijl kan hebben! In het geval van de bijzettafel of salontafel laten we hier zien hoe en met wat voor pronkstukken je je interieur niet alleen functioneel kunt inrichten maar ook met spetterende designs kunt vullen!