Voor & Na: van grauw en saai naar kleurrijk en levendig

Vandaag nemen we je mee naar een grauw en saai appartement dat omgetoverd is naar een kleurrijk en levendig geheel, helemaal in lijn met de uitstraling van de stad. Het was best een uitdaging om dit appartement met zijn vreemde indeling op de rails te krijgen, maar het is de mensen van Nu Renovations alleraardigst gelukt. Er is licht, kleur en sfeer toegevoegd en het is nu een genot om te wonen. Kijk maar mee.