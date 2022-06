5 geweldige houten trappen die je huis naar een hoger plan tillen

Maar eigenlijk doen alle trappen in dit Ideabook niet veel voor elkaar onder. Neem nou deze trap van grote stevige houten balken, zo in elkaar gedraaid dat er een fantastische wenteltrap ontstaat. Ook hier is het contrast tussen de houten trap en de witte en strakke omgeving levensgroot, en dat maakt het des te geweldiger. We zien de trap hier in een enorme spiegel, hetgeen een bijzonder effect en plezier voor twee oplevert.