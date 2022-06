7 Goede redenen om in bed te blijven liggen

Weet je eigenlijk hoeveel tijd we van ons leven in bed doorbrengen? Als we uitgaan van een gemiddelde nachtrust van 8 uren, komt dat bij een gemiddelde levensduur van 78 jaar uit op 230.000 uur slaap: in totaal 26 jaar! Dat betekent dat we ongeveer een derde van ons leven in bed doorbrengen…

Wat deze cijfers ons vertellen is dat we onze slaapkamers zo comfortabel, gezellig en aangenaam mogelijk moeten inrichten, zodat onze persoonlijke wensen en voorkeuren ook voor dit derde deel van ons leven in een ruimte een plaats gegeven kan worden waar we ons thuis voelen. Of je nu beter slaapt op een zacht of een hard matras, onder dikke of dunne dekens, in lichte of donkere kleuren – het belangrijkste is dat we ons in onze slaapkamer goed voelen en daar met veel plezier deze tijd in doorbrengen. Behalve dat hebben wij hier nog 7 goede redenen verzameld om in bed te blijven, die er gegarandeerd toe zullen leiden dat je morgen de snooze knop nog een keer indrukt en 's weekends het liefst zo lang mogelijk uitslaapt!